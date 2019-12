Veranstalter-Fusion ist fix: Eventim übernimmt Mehrheit an Barracuda

An der Tätigkeit von Barracuda Music in Österreich ändert sich mit der Übernahme von 71 Prozent durch CTS Eventim nichts. Das betonte Ewald Tatas, Chef von Barracuda Music. Es habe auch keine Auflagen, die konkret das Booking- und Veranstaltungsgeschäft betreffen, gegeben. „Wir stehen weiterhin für alles, was wir auch bis jetzt verkörpert haben“, so Tatar in einer Aussendung.

Ausschlaggebend für die Partnerschaft mit Eventim sei gewesen, dass die handelnden Personen glaubhaft versichert haben, nichts am Team von Barracuda verändern zu wollen. „Genau dieser Umstand war auch für uns die absolute Voraussetzung“, sagte Tatar. „Es widerstrebt mir zutiefst, uns womöglich nur als Durchführer von Konzerten, aus der Ferne gesteuert zu sehen und am Ende auf einer Payroll zu stehen. Meine Vorstellungen haben sich perfekt mit jenen von CTS Eventim gedeckt.“

Verkauft wurde zu einem Preis, „der für dieses Unternehmen und seine bisherige Geschichte gerechtfertigt ist“, betonte Tatar. Für die Konzerte von Barracuda in Österreich und für Festivals wie dem Nova Rock bedeute der Deal, „dass es so weitergeht wie bisher“. Die neue Partnerschaft werde auch kein Grund für höhere Ticketpreise sein, so Tatar.