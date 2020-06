Venedig eröffnet mit Frau, aber ohne Power

Mit Frauenpower eröffnete der neue, alte Direktor Alberto Barbera die 69. Filmfestspiele von Venedig. Barbera, der bereits vor zehn Jahren das Filmfestival leitete und nach einem Streit mit Berlusconi den Job hinwarf, hat offenbar von Cannes gelernt. Dort gab es heuer viel Aufruhr, nachdem im Programm keine einzige Regisseurin zu finden war. In Barberas abgeschlanktem Wettbewerb – nur 18 Filme kämpfen um den Goldenen Löwen – finden sich auch Filmemacherinnen wie etwa die Italienerin Francesca Comencini oder die jüdisch-orthodoxe Rama Bursthein. Und gleich zum Festival-Beginn lief (außer Konkurrenz) der neue Film der indischen Regie-Veteranin Mira Nair "The Reluctant Fundamentalist". Das bringt nicht nur US-Stars wie Kate Hudson und Liev Schreiber zur Eröffnung an den Lido, sondern hebt auch die Frauenquote. Wäre der Film auch noch gut, dann hätte Barbera damit eine runde Sache geliefert.

Der Film ist aber nicht gut. Bunt und zwischen den Welten changierend – das schon. Auch das Thema, basierend auf einem Thriller von Mohsin Hamid, birgt interessantes Potential: Changez (Riz Ahmed), ein junger, reicher Pakistani, geht nach Amerika und macht eine steile Karriere als Analyst und Unternehmensberater. Sogar Kate Hudson sinkt in sein Bett. Doch dann verändert der Anschlag vom 11. September 2001 auf das World Trade Center sein Leben grundlegend. Als Pakistani wird er von den Behörden schikaniert, haut schließlich seinen High-Profile-Job hin und geht zurück nach Pakistan, wo er an der Uni – was eigentlich? – unterrichtet. Er kommt mit fundamentalistischen Kräften zusammen und wird schließlich von den US-Behörden beschuldigt, an der Entführung eines Amerikaners beteiligt zu sein. Liev Schreiber spielt einen als Journalisten verkleideten US-Agenten, vor dem Changez sein Leben ausbreitet.