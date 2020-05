Venedig: Ein Höhepunkt des Wettbewerbs

Fremdsprachen sind die Stärke der Italiener nicht. Gut Tausend Menschen warteten heute Mittwoch eine knappe Stunde auf die Pressevorführung eines französischen Films, dessen italienische Untertitel ausgefallen waren. Die englischen Untertitel reichten offenbar nicht aus, um die Vorführung zu starten – und animierte ungeduldige Kollegen dazu, sich in lautstarken Pfeifkonzerten zu üben.

Was es für einen immensen Vorteil hat, vieler Sprachen mächtig zu sein, bewies eindrucksvoll der Amerikaner Viggo Mortensen in dem Existentialismus-Western „Far From Men“: Der „ Herr der Ringe“-Star sprach in seiner Filmkarriere auf der Leinwand bislang nicht nur elbisch, dänisch, spanisch und Lakota (in der Pferdegeschichte „Hidalogo“), sondern kann seit neuestem auch Französisch und Arabisch.

Er tut dies aber keineswegs angeberisch, im Gegenteil: In dem Wettbewerbsbeitrag „Loin des Hommes/Far from Men“ von David Oelhoffen spielt Mortensen seinen polyglotten Volksschullehrer Daru, der in der algerischen Steinwüste arabische Kinder unterrichtet, mit gebotener Zurückhaltung. Wir schreiben das Jahr 1954, den Beginn des Befreiungskrieges der Algerier gegen die französischen Kolonialherren. Daru bekommt den Auftrag, einen Araber namens Mohamed in die nächste gelegene Stadt zu seiner Gerichtsverhandlung zu eskortieren. Dort blüht ihm wegen Mordes an seinem Cousin die sichere Todesstrafe. Daru verweigert zuerst, doch dann tritt er mit Mohamed die Reise an: Wie sich herausstellt, will sich dieser dem französischen Gericht stellen, um durch seine Hinrichtung seiner Familie eine Blutfehde zu ersparen.

Zum Ausgangspunkt seiner Erzählung nahm Oelhoffen die Kurzgeschichte „Der Gast“ von Albert Camus und transportierte sie gekonnt in ein karges, dafür umso eindringlicheres Western-Setting. Die sich anbahnende Verständigung zwischen dem katholischen Franzosen und dem muslimischen Araber vollzieht sich vor dem Hintergrund der nordafrikanischen Wüste. Diese filmt Oelhoffen wie einst John Ford sein Monument Valley: Die Landschaft wird zu einem weiteren Hauptdarstellern in einem auch sonst hervorragend gespielten Drama.