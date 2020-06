Venedig: Ben Affleck zwischen zwei Frauen

Und wieder scheidet der amerikanische Regie-Exzentriker Terrence Malick mit seinem neuen Film-Gedicht "To the Wonder" sein Publikum radikal: Wilde Buhrufe mischten sich mit heftigem Applaus bei der Presse-Premiere am Lido. Doch diesmal muss man sich leider – auch als großer Malick-Fan – auf die Seite der Buhrufer stellen. Alles, was in Malicks letzter Arbeit, dem Cannes-Gewinner "The Tree of Life" von 2011, so wunderbar zusammenfand, misslingt in "To the Wonder" fulminant. Was dort voller Erhabenheit glückte, versackt hier zu peinvollem Pathos.

Der 68-jährige, notorisch Medien-scheue Kino-Philosoph Malick (der natürlich auch nicht nach Venedig reiste) koppelt in "To the Wonder" die Schönheit der Liebe und ihre zermalmende Kraft an die Gottsuche eines zweifelnden Priester. Dafür findet er extravagante Bilder, die man allerdings aus "The Tree of Life" allzu schnell wieder erkennt und plötzlich als leere Pose empfindet.

Es beginnt in Paris, wo Ben Affleck mit einer jungen Französin – einer hübschen, aber nichtssagenden Olga Kurylenko – eine Liebesaffäre erlebt. Zu schwellender klassischer Musik läuft das Liebespaar am Meeresstrand entlang oder durchschreitet andächtig alte Kirchen. Poetische innere Monologe steigern den Gefühlsschwulst. Zurück in den USA, in einem wüsten Vorort in Oklahoma, beginnt die Leidenschaft zu bröckeln. Eine andere Frau ( Rachel McAdams) tritt in Afflecks Leben und bringt alles noch mehr ins Wanken.