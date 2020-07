Vater lächelt sogar auf dem Polizeifoto

Mutter und Vater waren die "unwahrscheinlichsten Bankräuber der Welt". Mutter Neeva, Lehrerin, nachdenklich, liebt Gedichte. Vater Bev, ein Junge vom Land, war einst bei der-Air-Force. Ein gut gelaunter Feschak. Freundlich. Er lächelt sogar auf dem Polizeifoto. Sie haben den Überfall nicht geplant. Aber das Geld ist ausgegangen. Nach dem Überfall kommt Bev heim und konzentriert sich auf ein Puzzle, ein Ölgemälde von den Niagarafällen. Alles in Ordnung, Kinder! Die Verzweiflung erkennt nur, wer die Schweißtröpfchen an seinen Schläfen sieht.

Nichts ist in Ordnung. Die Kindheit ist vorbei. Berner haut ab, bevor das Jugendamt kommt, und Dells Weg führt nach Kanada. Dem Teufel entgegen. Einem Mörder.

Fords sprachliche Beiläufigkeit spuckt Schmerzvolles auf die Seiten, als würde es dadurch erträglicher. Lakonisch und nie selbstmitleidig berichtet Dell. Der Selbstmord der Mutter in Haft wird zwischendurch erwähnt.

Dell wird später ihr Tagebuch in den Händen halten. Es heißt "Chronik eines schwachen Menschen".

Das Schlimme an dieser Geschichte ist ihre Unerbittlichkeit. Man weiß, was passieren wird. Die Story kreist um den Schrecken und zieht immer engere Bahnen. Trotzdem unterliegt man der Illusion, es könnte gut ausgehen: weil man es sich so wünscht.

Richard Ford, 68, nimmt in seinem achten Roman ein Motiv wieder auf, das ihn schon lang beschäftigt: Bereits in "Wildlife" (1990) sind es Vater und Mutter, die ihren Sohn zum Zeugen dessen machen, was sie tun. Der Sohn überlebt, wie Dell, mit seelischen Narben.

Ford erzählt zügig, schweift nicht ab. Er legt keine Nebenarme frei, wie er das etwa im Pulitzerpreis-gekrönten "Unabhängigkeitstag", dem zweiten Teil seiner Frank-Bascombe-Trilogie getan hat. Fords Kanada ist straff erzählt. Düster und sehr, sehr weise.

"Ich hatte mir angewöhnt, meinen eigenen Lebensweg als richtig zu verteidigen, als könnte jeder etwas daraus lernen. So bewundernswert war der aber gar nicht."

KURIER-Wertung: ***** von *****