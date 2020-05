VALIE EXPORT im Interview: „Wir brauchen die offenen Systeme“

Infos zu Leben und Werk

VALIE EXPORT wurde am 17. Mai 1940 als Waltraud Lehner in Linz geboren. In den 1960er-Jahren wurde sie mit öffentlichen Aktionen bekannt, die aber nur einen Teil ihres Werks ausmachen. 1980 vertrat EXPORT (mit Maria Lassnig) Österreich bei der Venedig-Biennale – die Galerie Ropac präsentierte Werke von dort zuletzt in London. Zum 80. Geburtstag zeigen das Landesmuseum OÖ und das Lentos in Linz Hommagen. Auch die Albertina Modern präsentiert EXPORT-Werke in "The Beginning", ihrer Überblicksausstellung zur österreichischen Kunst zwischen 1945 und 1980, ab 27. 5. Weitere Infos: www.valieexport.at