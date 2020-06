Eydie Gorme mit 84 gestorben

Die US-amerikanische Sängerin Eydie Gorme, die mit dem Hit "Blame It On The Bossa Nova" in den 1960er-Jahren bekannt wurde, ist tot. Nach Angaben ihres Sprechers starb sie am Samstag in Las Vegas, berichtete der Sender CNN am Sonntag. Die mehrfache Grammy-Preisträgerin wurde 84 Jahre alt.

Mit ihrem Mann und Gesangspartner Steve Lawrence stand sie über 50 Jahre gemeinsam auf der Bühne. Sie hatten sich 1953 in der populären TV-Sendung "The Tonight Show" kennenlernt und traten dort fünf Jahre zusammen auf. Später ging das Duo mit Musikgrößen wie Frank Sinatra auf Tour.