US-Sänger Mark Lanegan 57-jährig gestorben

Von Musikerkollegen wie Dave Gahan, Moby und Dave Grohl immer als großer Einfluss angesehen, verbrachte der Amerikaner die Zeit nach der Grunge-Welle zwischen Drogen-Sucht und Entzugsversuchen und konnte erst clean werden, als ihn Josh Homme ab dem Jahr 2000 immer wieder zu Gastauftritten zu Queens Of The Stone Age holte. Zuletzt war er schwerst an Corona erkrankt und lag drei Wochen im Koma.