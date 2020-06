US-Kinocharts: Johnny Depp liefert nächsten Flop

Seth Rogen

Doch er ist längst nicht der einzige, der sich an der heroisierenden Geschichte stößt. Der Film erinnere ihn an Nazi-Propaganda, sprang("The Interview")zur Seite. Ein Vergleich, den er mittlerweile revidiert hat. Kritische Stimmen finden sich aber auch so zuhauf. DasMagazine sprach von einem "Film, der als Platform für Republikaner diene". Und Linda West diagnostizierte im, "American Sniper" beschwöre eine "neokonservative Fantasie".selbst hat sich übrigens stets gegen die Invasion imausgesprochen. Bei seiner vielgescholtenen "Leere Stuhl"-Rede während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2012 kritisierte er den Krieg in

Verteidigt wird "American Sniper" ebenfalls von den üblichen Verdächtigen. Sarah Palin, die mit Kyle befreundet war, wandte sich in einem wütenden Facebook-Posting an die "Hollywood Leftists": "Ihr spuckt auf die Gräber der Freiheitskämpfer".

Heldenepos oder Antikriegsfilm? "American Sniper" lässt laut Spiegel.de letztlich beide Deutungen zu. "Er erzählt eine 'wahre Geschichte', aber nur so wahr, wie sie ins patriotische Drehbuch passt."

Unabhängig von der Kontroverse: Im gespaltenen Amerika des Barack Obama lief der Film vergangenes Wochenende so gut wie noch kein Film zuvor um diese Zeit in den amerikanischen Kinos an. Dazu kamen zuletzt sechs Oscarnominierungen, unter anderem für Hauptdarsteller Bradley Cooper.