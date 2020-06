UPC und ORF starten TVthek über Kabel-TV

2010 war die TVthek auf Mobilplattformen eingeführt worden. Zwei Jahre später stammen 15 Prozent der insgesamt rund 12 Millionen Sendungs-Abrufe pro Monat von Smartphones und Tablets. Derzeit gibt es Bemühungen, die TVthek auch als Angebot auf Smart-TVs einzuführen. Mit Samsung wurde vor wenigen Wochen ein diesbezügliches Projekt gestartet.



Voraussetzung zur Benutzung der TVthek am Fernseher ist der Besitz einer UPC Digital-Box. Über das On-Demand-Menü kann man per Fernbedienung die TVthek ansteuern. Zusätzlich taucht bei jeder Sendung, die auch auf der TVthek anzusehen ist, ein roter Punkt am Bildrand auf. Dieser erlaubt einen direkten Einstieg in die TVthek. Wie auch beim Online-Angebot sind ORF-Informationssendungen wie die "Zeit im Bild" entweder in voller Länge oder in einzelnen Beiträgen abrufbar.



Sieben Tage im Angebot

Im Angebot befinden sich im ORF ausgestrahlte Sendungen der vergangenen sieben Tage. Davor ausgestrahlte Sendungen sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht verfügbar. Laut Thomas Prantner soll sich diese Situation in Zukunft ändern. Der ORF will zukünftig ein Sendungsarchiv zu bestimmten Themen aus Politik, Kultur und Geschichte anbieten. Details dazu wurden nicht genannt.