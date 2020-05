Universum: Promis mit und ohne Höhenangst

An alle, die wissen, wie man einen Gletscher überquert: Heinz Fischer weiß das auch. Nämlich mit dem nötigen Abstand zum Vordermann. Dass der Bundespräsident am Dienstagabend im Fernsehen bei der Querung eines Schneefeldes auf dem Dachstein viel zu nah am Vordermann Peter Habeler geht, ist die Schuld der Kameraleute. Die wollten für " Universum" schöne Bilder haben.



Also mussten Fischer und Habeler unfachmännisch nah hintereinander marschieren, was man ja wegen der Gefahr, in eine Gletscherspalte zu fallen, nicht tun sollte. Es ist aber nix passiert.



Und Bergsteiger Habeler hat schon riskantere Unternehmen erfolgreich ausgeführt: Er bestieg gemeinsam mit Reinhold Messner als Erster den Mount Everest ohne Flaschensauerstoff. Für Manfred Corrines " Universum"-Zweiteiler "Land der Berge - 9 Länder, 9 Gipfel" hat Habeler prominente Österreicher auf die höchsten Gipfel der Bundesländer begleitet. Mit der früheren, derzeit noch auf TW1 gezeigten, viel gelobten Serie "Land der Berge" hat die Doku nichts zu tun.