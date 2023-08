Universität wird zum Dancefloor: "Dance Your Style" in Wien

Am 12. August findet in Wien eine neue Ausgabe von "Red Bull Dance Your Style" statt. Dabei wird sich der Arkadenhof der Wiener Hauptuniversität in einen Dancefloor verwandeln. Auf diesem werden dann die 16 dafür qualifizierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer um den Sieg kämpfen.

Getanzt wird eins gegen eins. Erlaubt ist, was Spaß macht. Die Tänzerinnen und Tänzer können aus breitem Repertoire an Tanzstilen wählen und miteinander kombinieren. Wer am Ende eine Runde weiterkommt, bestimmt das Publikum, das angeführt von den beiden Gastgebern Anna Kratki und Tori Reichel entscheidet, wer bis ins Finale kommt und Österreich beim Weltfinale im November in Frankfurt vertreten wird.

Dort landete im Vorjahr der Wiener Leon ­Vočinkić alias Leon V, der sich im Finale dann auch den Sieg sicherte. Am 12. August will er seinen Titel verteidigen. Wie er das schaffen möchte, hat er dem KURIER im Vorfeld verraten.