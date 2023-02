Universal Music verhalf Rechtsrock-Band zu Charterfolg

Das Plattenlabel Universal Music hat offenbar einer Band mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene in Deutschland zu einem riesen Charterfolg verholfen. Wie der Spiegel recherchiert hat, stehen hinter den maskierten und anonym auftretenden Bandmitgliedern der Gruppe Weimar Personen aus der einschlägigen Neonaziszene Thüringens.

Die Texte sind gewaltverherrlichender Rechtsrock: „Holt euch die Straße zurück, Stein für Stein“, zitierte das Magazin von einem Konzert im Vorjahr, in dem das Debütalbum erschien. In anderen Liedern heißt es demnach, Deutschland werde „mit voller Wucht an die Wand“ gefahren, seine Bürger seit Jahren „umfangreich indoktriniert“. Medien seien „Marionetten“. Das Album erreichte beim Erscheinen Platz fünf der deutschen Albumcharts. Hinter dem Erfolg stand der Weltkonzern Universal Music.

Aus dem Katalog genommen

Konfrontiert mit den Recherchen des Magazins zog das Label nun die Notbremse: Die „nun zur Kenntnis gelangte Situation“ sei absolut inakzeptabel und widerspreche den Werten des Unternehmens. Man habe die Beziehung zur Band deshalb sofort beendet und den Vertrieb ihres Albums eingestellt. „Mit dem heutigen Wissensstand hätten wir das Album selbstverständlich niemals veröffentlicht“, sagte eine Sprecherin. Alle Videos und Lieder der Band wurden von offiziellen Seiten des Unternehmens und bei Musik- und Videoplattformen gelöscht.