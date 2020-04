"United We Stream Vienna" mit Pulsinger, Joyce Muniz und Gerald VDH

Viele Protagonisten der Wiener Clubkultur stehen am Scheideweg: Kommen sie finanziell durch die Corona-Krise? Wie geht es weiter? Oder bedeuten die Maßnahmen, die bis Ende August keine Partys ermöglichen, das Aus für einige Bars und Musikclubs? Von diesen möglichen Schließung wären auch Kulturschaffende, Veranstalter, DJs, das Barpersonal und natürlich auch die Partygänger betroffen.



Das Live-Streaming-Angebot "United We Stream", das als Reaktion auf die Schließung aller Veranstaltungsstätten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in Berlin ins Leben gerufen wurde und seit einigen Wochen auch von Wien aus unterstützt wird, ist eine Möglichkeit, um die Szene zu unterstützen.

Am Samstag, den 25. April, wird es zwischen 15 und 19 Uhr in Wien den dritten Beitrag aus Wien geben. Das Line up liest sich diesmal so:

15:00 Joyce Muniz

16:00 Patrick Pulsinger (Official) live

17:00 Gerald VDH

18:00 Annika Stein

Der Livestream ist auf www.unitedwestream.at abrufbar.



Gestreamt wird diesmal aus dem SASS Music Club. Wer die Wiener Clubszene mit ein paar Euros unterstützen möchte, kann das hier machen: https://www.startnext.com/unitedwestreamvienna

Über diese Plattform gehen Einnahmen an in Wien notleidende Clubs und Locations, um weiter kulturelles Leben nach der Krise sicherzustellen. Zudem fließen 10 Prozent der Einnahmen an Nachbar in Not.