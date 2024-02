Umsatzplus am Musikmarkt - aber Bauchweh wegen KI und heimischem Content

Wenn die Musikwirtschaft ihren Puls fühlt, lautet der Befund meist: "Es geht uns eh gut, aber." Das ist im Rückblick auf das Jahr 2023, der am Dienstag in einer Pressekonferenz und Aussendung des Österreichischen Verbands der Musikwirtschaft (IFPI Austria) bekannt gegeben wurde, ebenso der Fall: Der Gesamtumsatz ist gestiegen (um 10, 2 % auf 237,2 Millionen Euro), insbesondere durch Erträge der großen Streaming-Plattformen (um 16,5% auf 167,6 Millionen Euro).

Aber diese Erträge fließen stark in die Spitzen-Seller des Segments und nicht unbedingt in heimische Produktionen, wenngleich der Rapper Raf Camora sich in den Album-Jahrescharts mit seinem Titel "XV" auf Platz 2 hinter den Rolling Stones ("Hackney Diamonds" ) hält. Insgesamt aber ist der Anteil heimischer Alben am Gesamtumsatz der Branche von 24,9% im Jahr 2022 auf 16,3% im Jahr 2023 zurückgegangen. Bei den Singles gab es zwar eine leichte Verschiebung nach oben, aber auf niedrigem Niveau - der Österreicher-Anteil am Umsatz liegt hier 2023 bei 4,6% (2022: 3,6%). Raf Camora - auch im Segment Singles der bestverkaufende österreichische Künstler - findet sich mit dem Titel "All Night" (gemeinsam mit Luciano) erst auf Platz 12 der Jahres-Charts.