Umjubelter Thielemann-"Ring" auf Ö1

Der Vergleich zwischen den beiden Interpretationen ist nun auch von der Wohnzimmercouch aus leicht möglich: ORF IIIzeigt derzeit den Jahrhundert-Ring aus Bayreuth (inszeniert von Patrice Chereau, dirigiert von Pierre Boulez). Am Sonntag steht "Die Walküre" am Programm, am 6. Mai folgt "Siegfried", am 13. Mai dann die "Götterdämmerung" (jeweils 20.15 Uhr).