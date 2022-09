Flüchtlingsdrama als Eröffnungsfilm

Eröffnet wird das TIFF am Donnerstagabend (Ortszeit) mit der Weltpremiere von "The Swimmers" der Regisseurin Sally El Hosaini. Das Flüchtlingsdrama erzählt die wahre Geschichte der Schwestern Yusra und Sarah Mardini, die aus dem kriegsgebeutelten Syrien fliehen, um in Europa ein neues Leben zu beginnen, und die Chance erhalten, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer ist in der Rolle des Schwimmtrainers Sven in der Netflix-Produktion zu sehen.

Mit Spannung erwartet werden Weltpremieren wie das Drama "Causeway" mit Jennifer Lawrence, das Epos "The Woman King" mit Viola Davis, die Horrorkomödie "The Menu" mit Ralph Fiennes und Anya Taylor-Joy sowie "The Fabelmans". In der zutiefst persönlichen Geschichte über die Entstehung eines Films kehrt Spielberg zu seinen Anfängen zurück – und es ist das erste Mal, dass der Regisseur eines seiner Werke in Toronto vorstellt.

Auch das Aufgebot der Stars und Filmemacher soll beim 47. Filmfestival wieder groß sein: Unter anderem haben sich Michelle Williams, Hugh Jackman, Ewan McGregor, Ethan Hawke, Claire Foy, Daniel Craig sowie Taylor Swift und Harry Styles angekündigt. Styles spielt in "My Policeman" einen Polizisten, der im Großbritannien der 1950er-Jahre seine Homosexualität geheim halten muss. Die Weltpremiere findet am 11. September statt.