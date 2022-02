Ulrich Seidl auf der Berlinale: Mit Schmelz in der Schlagerstimme

Mit seinen provokanten Blicken in die österreichische Seele sorgte Seidl schon oft für Irritationen. Auch in „Rimini“ verhalten sich die Menschen nicht immer so, wie man sich das von braven Bürger und Bürgerinnen vorstellt. Doch diesmal überrascht Seidl vor allem mit der Zärtlichkeit, die er für seine Protagonisten und Protagonistinnen bereithält.

Im Zentrum steht Richie Bravo, ein abgehalfterter Schlagersänger, dessen erfolgreiche Zeit schon länger hinter ihm liegt. Als Reserve-Elvis mit Zug zur Flasche trägt er Cowboy-Boots und einen Mantel aus Seehundfell. Wenn der Bauch zu groß wird, schnallt er ein Korsett an und legt einen glänzenden Anzug darüber. In dem italienischen Küstenort Rimini besitzt Richie eine abgeschabte Villa, die vom Ruhm vergangener Jahre zeugt. Mittlerweile ist er allerdings derartig knapp bei Kasse, dass er sie an Fans vermieten muss.

Ursprünglich hatte Seidl unter dem Arbeitstitel „Böse Spiele“ zwei Geschichte geplant, die von zwei Brüdern – Richie und Ewald – erzählen sollten. Aus dieser Idee entstanden nun zwei Filme: Der erste handelt von Richie Bravo, kongenial verkörpert von dem Schauspieler und Sänger Michael Thomas; der zweite von Richies jüngerem Bruder, gespielt von Georg Friedrich. In „Rimini“ treffen die Männer einander nur kurz anlässlich des Todes ihrer Mutter wieder. Ihr dementer Vater – Peter-Michael Rehberg – wurde ins Altersheim übersiedelt: Allein dessen Gesichtsausdruck zu der Melodie von Schuberts Winterreise, „Fremd bin ich eingezogen“, ist herzzerreißend und wird zum berührenden Abschied von dem mittlerweile verstorbenen Schauspieler.