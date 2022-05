Ukrainischer Opernsänger Tsymbalyuk: "Nur gemeinsam können wir den Wahnsinn stoppen“

An der Wiener Staatsoper war er zuletzt in der aktuellen Spielserie von Modest Mussorgskys Oper zu erleben. Seit neun Jahren zählt Boris Godunow zu seinen Paraderollen. „A Boris to die for“ schrieb der Korrespondent der New York Times über Tsymbalyuks Rollendebüt in München 2013. Regelmäßig tritt er an den bedeutendsten Opernhäusern auf, von der Metropolitan Opera in New York bis zu Mailänder Scala.

Die Eltern sind "zu alt, um zu fliehen"

Dann aber kam der 24. Februar, Putins Krieg gegen die Ukraine. Seither sei es schwer und schmerzhaft für ihn aufzutreten, da er um seine Eltern und seine Freunde bangen muss. Diese Düsternis erhellt in manchen Momenten eine gewisse Solidarität wie im März in Paris. Als er mit einem T-Shirt mit der Aufschrift „No War“ zum Schlussapplaus von „Don Giovanni“ kam, applaudierte das Publikum heftig. Stimmt es, dass er vor seinem Auftritt in Wien seine Eltern selbst aus Odessa gebracht hat? „Meine Eltern sind noch in der Ukraine, sie sind zu alt, um zu fliehen“, stellt er im KURIER-Gespräch klar. Dann wendet sich das Gespräch wieder dem Operngeschehen zu.