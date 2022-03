Ukrainischer Dirigent: "Wir haben den Krieg schon gewonnen“

Der 1961 in Kiew geborene Maestro hat die russische Invasion auf die Ukraine in Polen erlebt. „Ich bin mit meiner Frau hier in Warschau, da ich lang vereinbarte Konzerttime habe. Meine Tochter ist glücklicherweise am Mozarteum in Salzburg tätig, aber meine Mutter ist immer noch in Kiew. Sie kann sich kaum bewegen. Kontakt halten wir über das Internet, aber es ist eine furchtbare Situation.“

"Wir wissen uns zu wehren"

Hätte Diadiura je gedacht, dass so ein Krieg möglich sein könnte? „Nein, sicher nicht. Aber wir haben schon gewonnen, denn Putins Idee eines Blitzkrieges ist gar nicht aufgegangen. Wir wissen, uns zu wehren. Aber natürlich brauchen wir Hilfe. Die Ukraine gehört zu Europa, auch zur EU oder zur NATO. Das muss ja nicht offiziell sein, aber kulturell ist die Ausrichtung logisch. Und als Volk sind wir vereint wie nie zuvor.“

Im Festspielhaus wird Mykola Diadiura vor allem Werke von Ludwig van Beethoven dirigieren, denn „er ist der musikalische Vorkämpfer für jede Art von Freiheit.“ Dass ihm die NÖKU als Veranstalter diese Plattform gibt, dass der ORF mit seiner Hilfsaktion „Nachbar in Not“ mit an Bord ist, stimmt Diadiura zuversichtlich. „Ich danke allen von ganzem Herzen. Die Welt steht auf unserer Seite.“

Doch wie soll es in der Ukraine, in Kiew weitergehen? „Ich bin in ständigem Kontakt mit all meinen Musikerinnen und Musikern, denen es sehr schlecht geht. Wir haben in Kiew alle Symphonien von Beethoven, von Brahms und vielen anderen großen Komponisten aufgeführt. Die Konzerthalle wurde bombardiert, das Opernhaus glücklicherweise bis jetzt nicht.“ Fast lachend: „Denn so alte Gebäude interessieren die Russen in ihrem Krieg nicht.“