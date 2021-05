Udo Lindenberg mit 75: „Der Tod ist mir nicht fremd“

Vor fünf Jahren haben Sie sich noch sehr pessimistisch bezüglich Veränderungen geäußert. Was stimmt Sie jetzt so optimistisch?

Wir haben gesehen, dass „Fridays For Future“ ein Riesending war und sich so viele junge Leute für die Klimaziele einsetzen. Auch dass die „Black Lives Matter“-Bewegung so groß war und der neue US-Präsident Jo Biden – diese Dinge machen mir Mut.

In dem neuen Song „Wieder genauso“ sagen Sie, dass Sie geträumt haben, mit dem Tod einen Deal gemacht zu haben, dass er Ihnen noch ein paar Jahre gibt. Ein echter Traum?

Das ist halb Traum, halb Wachtraum. Ich wohne ja im Hotel Atlantic in Hamburg. Und in dieser Lockdown-Zeit war ich hier ganz alleine mit meiner Taschenlampe in diesen leeren Korridoren. Ich kam mir vor wie in „Shining“, diesem Film mit Jack Nicholson, dachte, da kommt ein Kind auf einem Dreirad aus einer halb offenen Tür. In dieser Atmosphäre war ich ganz auf mich selbst zurückgeworfen und da kommt dann schon auch mal der Tod um die Ecke. Aber der ist mir ja nicht fremd.