Udo Jürgens: "Wer nicht lebt, hat keine Zukunft"

KURIER: Herr Jürgens, die Geschichte Ihrer Familie ist am Donnerstag und Freitag im TV. Derzeit ziehen Sie mit dem Film von Stadt zu Stadt. Am Telefon sprachen Sie von einem "Triumphzug"...

Udo Jürgens: Ja, wir waren in Hamburg, Köln, jetzt München, dazwischen Velden. In Berlin lief der Film in drei Kinosälen, danach gab es minutenlang Standing Ovations. Es ist umwerfend.



Haben Sie mit diesem Erfolg gerechnet?

Ich will noch nicht von Erfolg sprechen. Denn haben wir im Fernsehen eine miserable Quote, ist der ganze Erfolg im Eimer. Heute entscheidet die Quote, nicht die Qualität. Das wissen wir alle.



Hier in München ist Oktoberfest. Gehen Sie hin?

Nein. Ich gehe sonst gern hin, aber inzwischen ist es ein Horror geworden. Die Fotografen warten auf die sogenannten Prominenten, die sich aus Fußballerehefrauen und geschiedenen Ehefrauen von Schlagergrößen rekrutieren. Wenn ich komme, ist Bürgerkrieg. Alle Fotografen prügeln sich um eine Position vor mir, da kann ich keinen Schluck Bier genießen. Mein Sohn John hat mich gestern angerufen und gefragt, ob ich mit auf die Wies'n geh'. Ich hab' kurz überlegt, aber mir war klar: Jetzt mit dem Film und dem Geburtstag sind alle so aufgeregt, da mach' ich es nicht.



Auf dem Oktoberfest werden "Griechischer Wein" und "Aber bitte mit Sahne" rauf- und runtergesungen ...

... weil das Lieder sind, die ins Volksbewusstsein vorgedrungen sind, obwohl's keine Volkslieder sind. Das gibt es immer weniger. Rapmusik und solche Songs können keine Evergreens werden, da kann man nicht mitpfeifen.



Alle paar Monate bringen Castingshows neue sogenannte Superstars hervor ...

Das sind doch alles Hubschrauberkandidaten, die von null auf 100 gehen und genauso schnell von 100 auf null. Mit dem Hubschrauber auf den Gipfel eines Berges gehoben zu werden, heißt nicht, ihn erklommen zu haben. Für mich ist ein

Musikerleben ein Leben voller Hindernisse, über Steine stolpern, hinfallen, wieder aufstehen. Und das Publikum, das diesen Weg verfolgt, sieht, dass du leidest, dir Mühe gibst, dass du dich entwickelst.



Teile Ihres Musikerlebens, das genau so verlaufen ist, sieht man im TV-Zweiteiler "Der Mann mit dem Fagott" diese Woche im ORF. Sie betonen aber immer, dass nicht Sie der Mittelpunkt dieser Geschichte sind, sondern das 20. Jahrhundert.

Es ärgert mich, wenn manche glauben, es handle sich um meine Biografie und dann sagen: "Was interessiert mich der Großvater?" Ich wollte dieses wahnsinnige Jahrhundert zeigen, in dem meine Familie Unglaubliches erlebt hat. Mein Großvater ist schon während der Monarchie unschuldig in die Räder der Justiz geraten, ebenso mein Vater in der Nazi-Zeit, obwohl er Parteimitglied war. Ich weiß, was radikales Gedankengut in einem Land und in der Seele von Menschen anrichtet.



Ist der Film eine Warnung?

Die vielen jungen Wähler, die heute rechten Parteien anhängen, haben nicht zu der Zeit gelebt, als ich jung war, da war noch Krieg. Und ich habe deutliche Erinnerungen an die Zeit. Die Täter des Dritten Reichs waren nicht von Haus aus schlechte Menschen. Sie sind durch eine Struktur, in der man plötzlich handeln durfte, wie ein Mensch nie handeln darf, in Machtpositionen gerutscht. Die Versager hatten plötzlich Macht über Leben und Tod. Das hat eine große Faszination. Wir müssen achten, dass die Jugend, die solchen Gedanken anhängt, erkennt, dass das nicht die Zukunft ist. Der Weg in die Zukunft ist ein demokratischer.



Auch demokratisch gewählte Politiker geraten derzeit wegen heftiger Korruptionsvorwürfe ins Zwielicht. Überrascht Sie das?

Korruption und Politik ist ein Jahrhunderte altes Thema. Auch in Österreich. Spätestens seit den politischen Ereignissen der vergangenen 15, 20 Jahre in Kärnten weiß man das.



Sie leben in der Schweiz, sind aber leidenschaftlicher Kärntner geblieben. Wie haben Sie die Einigung im Ortstafelstreit aufgenommen?

Ich bin nicht ganz unbeteiligt, dass es jetzt endlich soweit ist. Ich habe die Leute unter Druck gesetzt, effektiv.



Was war Ihre Rolle?

Ich hab den Dörfler sehr oft angerufen und von ihm verlangt, dass das gemacht wird; dass nicht mehr die Parteipolitik im Vordergrund steht, sondern das Interesse des österreichischen Volkes und auch das der Slowenen.



Und wie hat Landeshauptmann Dörfler reagiert?

Er steht natürlich unter Parteigehorsam, dadurch ist es ihm schwer gefallen. Aber es ist doch lächerlich. Wir müssen endlich begreifen: Nur in einem weltoffenen Staat kann Kultur, kann Freiheit des Denkens entstehen.