Endlich eine Lösung

Dieses nun präsentierte Vorhaben einer Udo-Jürgens-Dauerausstellung in Klagenfurt ist auch der Schlussstrich einer bereits etwas länger dauernden Entscheidungsfindung seitens der Hinterbliebenen. Denn es gab auch schon vor drei Jahren konkrete Pläne: 2022 wollte Hannes Jagerhofer ein "Udo Jürgens Museum“ bauen lassen. Geschätzte 30 Millionen Euro wollte der Eventmanager und Marketing-Profi in Klagenfurt in eine moderne Udo-Erlebniswelt investieren. Dafür kaufte er das Herbertstöckl, einen historischen Bau aus dem 17. Jahrhundert, und ein angrenzendes Grundstück. Nach einer aufwendigen Generalsanierung wäre dort besagte eigene Udo Jürgens-Welt mit diversen Attraktionen und 3D-Hologram usw. entstanden. Wäre. Denn die Verhandlungen mit der Familie, genauer gesagt mit seinen beiden ehelichen Kindern John und Jenny, zogen sich ins Endlose.

Das Megaprojekt wurde schließlich gestoppt. Nach der Jagerhofer-Pleite landete das Stadtpalais in der Konkursmasse - es wurde ruhig um das Projekt, keiner sprach mehr von einem Udo-Jürgens-Museum. Bis zu diesem Dienstagnachmittag.

Seither ist es gewiss: Der am 30. September 1934 als Jürgen Udo Bockelmann in Klagenfurt geborene und im Dezember 2014 in der Schweiz verstorbene Udo Jürgens kehrt in seine Heimat zurück.