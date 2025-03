Sportevents-Veranstalter Jagerhofer dürfte auch zweite Firma in den Sand setzen

Die sechs Millionen Euro schwere Pleite seiner Firma Acts Communication GmbH, die jahrzehntelang Sportevents wie Beachvolleyball-Turniere umgesetzt hat, hat Veranstalter Hannes Jagerhofer hörbar mitgenommen.

„Es ist für mich ein Tsunami nach 30 Jahren Beachvolleyball“, sagt Jagerhofer zum KURIER. Eigentlich hätte im heurigen Juli das Beachvolleyball-Event zwar nicht mehr in Wien, aber in Pörtschach am Wörthersee stattfinden sollen, doch im Dezember 2024 ist ihm der langjährige Sponsor A1 abhanden gekommen.

„Das war echt brutal, wenn dich der Sponsor verlässt“, sagt Jagerhofer. In der kurzen Zeit war es ihm nicht möglich, ausreichend Geld als Ersatz aufzutreiben. Der Höhepunkt seines Beachvolleyball-Engagements war zwischen 2015 und 2019. Da veranstaltete der Kärntner gemeinsam mit Red Bull die Major Series in Österreich. Im Zuge der Covid-Pandemie hat der internationale Beach Volleyballverband 2020 die Serie in Wien gestrichen.