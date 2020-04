TV-Tipps zu Ostern: Von Sandalen und Eiern

Der neue Kapitän Max Parger ( Florian Silbereisen) sticht am Sonntag, 20.15, auf ORF2 wieder in See. An Bord seines „Traumschiffs“ ist etwa die Kunstexpertin Clara Philipp, die fünf wertvolle Gemälde nach Marrakesch begleitet. Der Umstand, dass auch der Kunstfälscher Pit Manshold nur ein paar Kojen weiter eingecheckt hat, bringt zwar ein paar Gefahren mit sich, aber – so viel sei verraten – es wird alles gut ausgehen. Danach folgt – zielgruppengerecht – „Das große Osterwunschkonzert“ (Sonntag, 21.50, ORF2). Barbara Karlich präsentiert darin mit ORF-Promis wie Tobias Pötzelsberger, Franz Posch, Armin Assinger und Barbara Stöckl Musikwünsche des Publikums.

„Das Pubertier“ (Montag, 20.15, Sat.1): Journalist Hannes ( Jan Josef Liefers) nimmt sich für Tochter Carla ( Harriet Herbig-Matten) eine Auszeit. Doch kurz vor ihrem 14. Geburtstag mutiert Papas Prinzessin zum zickigen Teenager.

„Tatort“ (Montag, 20.15, ORF 2): Premiere für das neue Team aus Saarbrücken. Es ist ein Wiedersehen der beiden Kommissare Adam Schürk ( Daniel Sträßer) und Leo Hölzer ( Vladimir Burlakov), die ein dunkles Geheimnis verbindet.