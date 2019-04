TV-Tipps zu Ostern: Helden, Kreuzritter und Kokosnüsse

Das Fernsehprogramm zu Ostern bietet jede Menge Möglichkeiten, um sich eine Pause von den freudigen, aber immer auch etwas aufreibenden Familienfeierlichkeiten zu gönnen. Einfach die Eier mal Eier sein lassen, sich einem Abenteuer hingeben und entspannen. Alleine – oder mit der gesamten Familie.

Am Ostersonntag kann man um 14.25 Uhr auf ORFeins „ Alice im Wunderland“ besuchen. Tim Burtons Version der fantastischen Geschichte ist vor allem visuell sehr ansprechend. Abends (20.15) kann man entweder am „Das Traumschiff“ (ORF2) einchecken und damit nach Sambia schippern, beim Finale von „The Voice Kids“ (20.15/ Sat.1) mitfiebern, oder man lässt sich in „ Marvel’s the Avengers 2 – Age of Ultron“ auf ORFeins auf Superhelden ein: Im zweiten Teil der „Avengers“-Reihe treffen u. a. Captain America und Thor aufeinander – und werden Teil einer popkulturellen Revolution. Der finale Teil des Superheldenspektakels kommt übrigens am Donnerstag in die heimischen Kinos. Apropos super: Der Scifi-Film „Ex Machina“, der (durchaus erotisch) die Beziehung zwischen Mensch und Maschine verhandelt, sei ebenfalls empfohlen (22.05, 3Sat).