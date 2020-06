TV-Tipp: Nach dem Tod kam die Unsterblichkeit

Cobain ist einer der jungen Helden, die zu früh gestorben und (auch) dadurch zu Kultstars geworden sind: Marilyn Monroe, James Dean, Michael Jackson und die am 23. Juli vor einem Jahr gestorbene Amy Winehouse fallen einem da spontan ein. Der Kultursender ARTEporträtiert in seiner Reihe "Too Young To Die" (14. Juli bis 4. August) vier weitere: Cobain, John Belushi, Sharon Tate und Heath Ledger.

Den Auftakt macht "Ein Leben über dem Limit" (14.7, 23.50 Uhr), Jobst Knigges Dokumentation über "Blues Brother" John Belushi. Eine kurzweilige Tour durch das Leben eines chronisch exzessiven Menschen. In dem unerschütterlichen Bewusstsein, immer der Beste (in Schule und Sport) zu sein, hatte sich der Sohn albanischer Einwanderer aus Illinois aufgemacht, die amerikanische Unterhaltungswelt zu erobern. Als großes Talent trat er im Chicagoer Theater von Bernie Sahlins auf, wurde legendärer Sketch-Star der NBC-Show "Saturday Night Live".

Schließlich Filmstar: Durch John Landis’ Musikkomödie "Blues Brothers" wurde er gemeinsam mit Dan Aykroyd Kult. Eine Ikone der Popkultur. "Er war total grenzenlos: Soff, kiffte und kokste, was das Zeug hielt", erinnert sich Sahlins. Vor nichts habe er Respekt gehabt: "Auch nicht vor dem Tod". Nach einer Drogenparty starb Belushi 1982 im Alter von 33 Jahren im Chateau Marmont Hotel in L.A. an einer Überdosis.