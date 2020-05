TV-Tipp: "Die Lehrerin"

„Wenn ich meine eine aus der Schule oder die andere vom Kindergarten abhole, denke ich immer: ,Wahnsinn, was für eine Lautstärke, was für eine Verantwortung‘“, so Loos. „Lehrer zu sein ist hart und erfordert ein unfassbares Maß an Leidenschaft.“

Die kommt ihrer Figur Andrea logischerweise abhanden. Axel Prahl als Psychotherapeut kümmert sich um die angeschlagenen Seelen an der Schule. Die Schüler spielen sich sozusagen selbst. Sie sind vom Berliner Babelsberger Filmgymnasium. „Die Kids waren toll“, so Loos. „Interessiert an Film vor und hinter der Kamera, aufmerksam und ehrgeizig.“ So wie das ganze Projekt. Unbedingt sehenswert!