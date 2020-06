TV-Schwerpunkt zu Michael Jackson

Das Hauptabendprogramm bestreitet ARTE mit Michael Jackson – The Immortal World Tour , einem Film über die gleichnamige Cirque-du-Soleil-Show, für den bisher nicht zugängliche Archive der Familie Jackson geöffnet wurden. Eine echte Rarität folgt um 21.40 Uhr: The Wiz – Das Zauberhafte Land ist Sidney Lumets farbenprächtige und 1979 für mehrere Oscars nominierte Adaption eines Musicals nach dem berühmten Kinderbuch "Der Zauberer von Oz". Michael Jackson spielt darin die Vogelscheuche und Diana Ross Dorothy. Den Abschluss des ARTE-Thementages bildet Miss Cast Away and The Island Girls. Michael Jackson gibt in der trashigen Persiflage auf diverse Hollywood-Blockbuster (2004) den Geheimagenten M. J.

ORF 2 zeigt am Sonntag im Rahmen von "dok.film" um 23 Uhr This Is It, Kenny Ortegas Musikdokumentation über Michael Jackson letzten Comeback-Versuch kurz vor seinem Tod.