TV-Duelle im ORF: Die Erfindung der "Vilimsky-Kogler-Achse"

Voggenhuber vs. Schieder: Erneut böse Fouls unter Linken

Voggenhuber und Schieder wurde vom ORF das Thema Brexit zugedacht. Voggenhuber brachte zunächst ein Kurzreferat über innenpolitischen Vorgänge, die auf der Insel zum Referendum geführt haben.

Schieder zog aus dem Brexit die Lehre, dass die EU den Mitgliedsstaaten nicht zuviele „Extrawürste“ einräumen dürfe. Irgendwie fand der SPÖ-Kandidat dann thematisch zur Bahnprivatisierung in Großbritannien und kritisierte – offenbar stellvertretend für alle Konzernchefs – Brexit-Fan James Dyson, der sich nun mit seinem Saugerkonzern in Richtung Singapur aus dem Staub machen wolle. Ein SPÖ-Signal an "die kleinen Leute".

Voggenhuber tat das als „Wahlkampfpoesie“ ab, Sozialdemokraten wie Labour-Chef Corbyn hätten genauso eine fatale Rolle im Brexit-Chaos gespielt, indem sie nicht klar für ein zweites Referendum auftreten würden, was 70 Prozent der Partei wünschten. Er sprach von dem „Siegeszug des Neoliberalismus“ in Ländern wie Griechenland. Die Sozialdemokratie habe dieser "humanitären Katastrophe" nichts entgegengesetzt. Plötzlich landete Voggenhuber bei Jacques Chirac und Ex-ÖGB-Chef Fritz Verzetnitsch ( SPÖ).

Schieder bemerkte etwas verächtlich, dass Voggenhuber nur über seine „persönlichen Erlebnisse im vergangenen Jahrtausend“ spreche.

Dieser schien sich zu ärgern und wollte seine Frage beantwortet haben (offenbar zur Austeritätspolitik in Spanien oder Griechenland).

Schieder: „Warum sind sie so ein grantiger Mensch geworden?“

Voggenhuber: „Weil sie mich nicht fröhlich machen mit ihren Antworten.“

Schieder: „Ich will sie auch nicht fröhlich machen, ich will ihnen jetzt einmal erklären, was im Europäischen Parlament für die Menschen gemacht wird.“

Offenbar hauptsächlich Regelungen für Fernfahrer, die „stundenlang durch Europa fahren“, dies sei ungesund und gefährlich, erklärte Schieder.

Dass europaweite Volksabstimmungen eine gute Sache seien, darauf konnte man sich immerhin einigen.

Es war eines der Duelle des Abends mit Pfeffer. Die potenziellen Linkswähler sind offenbar hart umkämpft. Als ob die dargebrachten Untergriffigkeiten nicht gereicht hätten, lieferte Falter-Journalistin Barbara Tóth noch ein Argument für Schieder nach: Sie habe vermisst, dass er sagt, dass eine Stimme für Voggenhuber eine verlorene sein könnte. Vielleicht komme das aber noch. Warum eigentlich, wenn es nun eh schon ausgesprochen war?