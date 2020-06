TV-Drama: Stunde null des Terrorismus

Fürs Kino stellte Steven Spielberg die Ereignisse in seinem Film " München" nach. Das ZDF holte sich den in Tel Aviv geborenen Regisseur Dror Zahavi für seine Fassung. Er schildert das Drama fast ausschließlich aus der deutschen Perspektive.

"Eine andere Geschichte hätte ich auch nicht erzählen wollen. Für mich als Israeli ist das Thema besonders wichtig, aber auch heikel", so Zahavi. "Ich kann mich noch genau an den Überfall erinnern, kann die Emotionen, die das Ereignis damals in Israel auslöste, noch spüren. Ich wollte auf keinen Fall einen Film drehen, der neuen Hass zwischen Israelis und Palästinensern schürt. Wir haben deshalb versucht, die Ereignisse von München so sachlich wie möglich zu schildern."

Dass sein Film durch diese Vorgehensweise mitunter mehr an eine Doku erinnert, nahm Zahavi in Kauf. Authentizität ist ihm wichtig. Weshalb auch die Israelis von israelischen (außer dem Schweizer Pasquale Aleardi, der Fechttrainer André Spitzer spielt) und die Palästinenser von palästinensischen Schauspielern dargestellt werden.