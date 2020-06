Turrinis "Endlich Schluss" in der Josefstadt

Alexander Pschill ist ein besonders sympathischer und hoch begabter Schauspieler. Man gönnt ihm den Schlussapplaus und die Bravos – die vermutlich dem Kraftakt gelten, den er hier vollführt. Aber man muss ehrlich bleiben: So, wie das Pschill und Regisseur Herbert Föttinger anlegen, so geht das nicht.

"Ich zähle jetzt bis Tausend und bringe mich um." So lautet der erste Satz. Die stärkste Wirkung hat dieser Satz, wenn man ihn ganz lapidar sagt, mit der Sachlichkeit dessen, der abgeschlossen hat. Pschill aber würgt und presst die Wörter heraus. Genauso zählt er auch. Diese Figur geht in den Tod, als handle es sich dabei um einen Abenteuerspielplatz für gelangweilte Erfolgsmenschen. Und das nimmt dem Text gehörig an Wirkung.