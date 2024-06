Wenn „Turandot“ zum Pschycho-Thriller wird

Sie war bereits bei ihrem Rollendebüt an der Wiener Staatsoper das Epizentrum in Claus Guths Neuproduktion von Puccinis letzter Oper. Auch in der zweiten Aufführungsserie lässt sie keinen Zweifel aufkommen, dass dieser Abend ihr gehört. Grigorian übertrifft sich selbst mit gleißenden Höhen, hell wie Platin, mit Innigkeit, Ausdruck und anrührender Verletzlichkeit. Wenn sie mit weißer Langhaarperücke dem ihr noch unbekannten Prinzen Calaf von ihrer angeblichen Vorfahrin Lou-Ling erzählt, die vor tausenden Jahren dem Tartarenkönig zum Opfer fiel, klingt das bei Grigorian wie eine Beschwörung. Ganz so, als ob sie sich selbst vor dem Schicksal dieser Frau schützen wolle. Deshalb verschanzt sie sich in Claus Guths auf die Personen fokussierten Regie in ihrem Kinderzimmer und schickt Brautwerber mit scheinbar unlösbaren Rätseln in den Tod. Ivan Gyngazov lässt als Calaf bei seinem Staatsopern-Debüt mit noblem Timbre aufhorchen.