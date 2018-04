TTR Allstars: "Es wor so, es is so, und es bleibt so"

„Wie schnö net di Zeit vergeht“, heißt es in „Bleibt so“, ein sommerlich-groovender Hip-Hop-Song, mit dem die TTR Allstars (Texta, Average, Kayo, Hinterland und Da Staummtisch) die eigene Vergangenheit selbstironischen Revue passieren lassen: „I hob launge Hoar ghobt (…) Jetzt hob I a Glotzn, da Flip hot a Geheimratseck. Und wer nu kane Kids hot is zumindest verheiratet.“ Zurückgeblickt wird aber nur kurz, denn „es muas weitergehn“. Außerdem werde man Bühnen immer rocken: „Es wor so, es is so, und es bleibt so“.

Wesentlicher Antrieb und wichtiger Teil dieser „linken Zecken mit’m Herz am rechten Fleck“ ist Flip, der seit mehr als einem Vierteljahrhundert die österreichische Musiklandschaft beeinflusst. Als Mitglied vom Linzer Hip-Hop-Kollektiv Texta, das heuer übrigens sein 25-jähriges Bestehen feiert, hat der mittlerweile 44-Jährige MC und Produzent die heimische Rap-Szene in den vergangenen Jahren vorangetrieben – unter anderem via Plattenlabel Tonträger Records. Das 1998 von Texta gegründete Independent-Plattenlabel wird seit nunmehr 20 Jahren leidenschaftlich als „Hobby“ betrieben, wie es Flip im KURIER-Interview beschreibt.

Der Anlass für dieses Gespräch ist aber das Album „ Chefpartie“, das Texta nun gemeinsam mit Da Staummtisch, Hinterland, Average & Kayo als TTR Allstars veröffentlichen. TTR ist die Abkürzung von Tonträger Records, ein Label, das Anfang der Nullerjahre als wichtige Adresse im heimischen Hip-Hop-Zirkus galt. Es beherbergte eine ganze Armada an talentierten Musikern, die vorrangig in Mundart rappten. Unter dem Namen TTR Allstars veröffentlichten bereits 2007 unzählige mit dem Linzer Label verbundene Rapper eine erste Kollaboration mit dem Titel „Vü Z’Vü“. Dabei gab es, so Flip im Interview, aber auch die eine oder andere intensivere Auseinandersetzung im Studio, die mitunter dazu führte, dass sich einige vom Label abwandten und Flip die Motivation verlor, das weiter zu pushen. „Eine Phase, in der ich mich wieder mehr auf meine eigenen Sachen fokussiert habe“, wie er im Interview erzählt.