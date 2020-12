Trump verfügt per Dekret: Architektur muss schön sein

In dem Text der Verordnung holen der oberste Architekturkenner und seine Schreibkräfte bis in die Renaissance aus und vergleichen den Präsidenten mit Thomas Jefferson und George Washington, die die wichtigsten Gebäude der Hauptstadt Washington, D.C., selbst nach hehren Vorbildern modelliert hätten: "Sie nutzten klassische Architektur, um unsere Republik mit ihren Vorgängern in der klassischen Antike zu verbinden und erinnerten Bürger dabei nicht nur an ihre Rechte, sondern auch an ihre Pflichten, die Institutionen zu erhalten", heißt es in dem Text.

Moderne Architektur würde dieser Aufgabe nicht gerecht. "Bis auf wenige Ausnahme hat die Regierung aufgehört, schöne Gebäude zu bauen", heißt es in der Verordnung. Insbesondere auf die brutalistische Beton-Architektur der 1960er und '70er Jahre, in der etwa der Hauptsitz des FBI, das J. Edgar Hoover Building (Bild oben) erbaut wurde, und auf die "dekonstruktivistische" Architektur ab den 1990ern hat es Trump abgesehen. Der Architekt Thom Mayne - in Österreich bekannt für den Bau der einstigen Hypo-Alpe-Adria-Zentrale in Klagenfurt - ist ihm wegen eines Regierungsgebäudes in San Francisco ein Dorn im Auge.