Troja: Hartmanns neues Burg-Projekt

Es gibt schon eine Textfassung?

Sie ist noch zu lange. Derzeit liege ich oft gemeinsam mit den Schauspielern auf dem Teppichboden und wir lesen einander die knackigsten Szenen vor. Wissen Sie, was man bei so einer Arbeit macht? Man träumt sich was. Man träumt und träumt und träumt, bis sich die Träume zu riesigen Wolkenkratzern auftürmen. Und dann will man das umsetzen – und kann es nicht spielen!



Aber Theater ist ja immer aus Luft gebaut.

Die Schauspieler haben mir den Vorschlag gemacht, als Moderator auf der Bühne mitzuspielen und immer zu beschreiben, wie es gewesen wäre, wenn wir es geschafft hätten. Um die Visionen im inneren Auge des Zuschauers entstehen zu lassen.



Ihr Vertrag als Burg-Direktor wurde verlängert. Sind Sie glücklich?

An anderen Theatern konnte ich immer relativ rasch das Ende absehen. In Wien habe ich immer noch das Gefühl: Ich bin der Neue! Es ist noch so viel zu tun!



Nicholas Ofczarek geht aus München wieder weg.

Er ist ja sozusagen nie in München gewesen! Ich habe immer gesagt, er bleibt im Burgtheater unter Vertrag. Der große Schauspielerschwund nach München hat nicht stattgefunden.



Harald Schmidt verliert seine Fernseh-Show. Er hat unter Ihrer Regie schon Theater gespielt. Jetzt könnten Sie ihn engagieren.

Bei mir ist Harald Schmidt immer willkommen, Er ist ein sensationeller Typ, ein guter Schauspieler mit einer exzellenten Stimme. Ich glaub nur nicht, dass er kommen würde. Er ist ein erfindungsreicher Mann, er wird sich etwas Neues einfallen lassen.