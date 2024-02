Trauerzug um das Burgtheater für Achim Benning am 29. Februar

Für den am 30. Jänner verstorbenen, ehemaligen Burgtheaterdirektor Achim Benning wird am 29. Februar auf der Feststiege Volksgartenseite eine Trauerfeier für geladene Gäste stattfinden. Das Publikum hat am selben Tag die Möglichkeit, sich im Zeitraum von 12.15 bis 13.15 Uhr ebendort und beim abschließenden Trauerzug um das Burgtheater ab ca. 15.15 Uhr zu verabschieden.