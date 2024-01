Trauer um "Polt"-Erschaffer Alfred Komarek

Die Trauer um Kultautor Alfred Komarek ist groß. Der Erschaffer literarischer Kultfiguren wie des Gendarmen Simon Polt und des Ex-Chefredakteurs Daniel Käfer war am gestrigen Samstag im Alter von 78 Jahren in Wien verstorben. "Wer immer Alfred Komarek kennen gelernt hat, hat es mit einem großen Menschenfreund zu tun bekommen. Alfred Komarek war ein Humanist durch und durch", unterstrich etwa Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen Autoren in einer Aussendung.

"Diese Haltung ist in jedem seiner Werke zu finden, egal worüber und für wen er geschrieben hat", betonte Ruiss. Bereits gestern hatte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) Komarek als begnadeten Menschenkenner gewürdigt, während Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte: "Mit seinen 'Polt'-Romanen und den Verfilmungen seiner Werke hat er die Schönheit des Weinviertels weit über die Grenzen Niederösterreichs hinausgetragen."