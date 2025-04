Öffentliche Stellen gaben 418 Millionen Euro für Werbung aus

Auf die damals noch türkis-grüne Bundesregierung entfielen rund 34,1 Mio. Euro (2023: 21,1 Mio. Euro), wobei das Klimaschutz-, Umwelt- und Energieministerium mit ca. 9,1 Mio. Euro (2023: 5,5 Mio. Euro) den mit Abstand größten Brocken verantwortete. Das Verteidigungsministerium kam auf in etwa 5,5 Mio. Euro (2023: 4,1 Mio. Euro).

Der Sprung ist auf ein verschärftes Medientransparenzgesetz zurückzuführen. Mittlerweile müssen auch Ausgaben an nicht-periodische Medien gemeldet werden. Eine "Bagatellgrenze" ist Geschichte.

In Summe gaben Bund, Länder oder auch Kammern im Vorjahr 417,9 Mio. Euro und damit ca. 225 Mio. Euro mehr aus. Das zeigen die aktuellen Medientransparenzdaten der KommAustria.

Stadt Wien besonders werbefreudig

Die Stadt Wien stieß mit Werbeausgaben in Höhe von ca. 23,9 Mio. Euro (2023: 18,5 Mio. Euro) in ähnliche Dimensionen wie die Bundesregierung vor. Der Abstand zur nächstausgabenfreudigen Landesregierung in Form von Oberösterreich (rund 6,3 Mio. Euro) ist markant.

Wie die Daten für das 2. Halbjahr 2024 zeigen, gab die Wirtschaftskammer (Österreich und Länderorganisationen) 11 Mio. Euro aus, die Arbeiterkammer (mitsamt ihrer Länderorganisationen) 3,6 Mio. Euro. Agrarmarkt Austria Marketing kam auf ca. 7,5 Mio. Euro, die Linz AG auf rund 6 Mio. Euro, die Österreichische Post auf in etwa 5,7 Mio. Euro und Wien Energie auf ca. 4,8 Mio. Euro. Der ORF ließ sich Werbemaßnahmen ca. 4,5 Mio. Euro kosten.