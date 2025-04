In Deutschland haben einige Handelsketten, darunter Rewe und Obi, ihre klassischen, gedruckten Werbeprospekte abgeschafft. Bei den Kunden kommt das gar nicht gut an, zeigt nun eine Befragung des Handelsforschungsinstituts IFH Köln.

Demnach vermisst die Mehrheit, konkret 52 Prozent der betroffenen Kunden, die Print-Werbung. Befragt wurden Personen, die früher regelmäßig Prospekte gelesen haben, die dann eingestellt wurden. 62 Prozent geben demnach an, nun weniger Informationen über Angebote der entsprechenden Händler zu erhalten. Fast jeder Zweite kauft nach eigenen Angaben infolgedessen weniger bei diesen Anbietern (45 Prozent).

Apps für viele zu kompliziert

An den Apps, in denen Händler oft zusätzliche Rabatte anbieten, haben viele Kunden keinen großen Gefallen. 45 Prozent finden es kompliziert, andere Kanäle oder Medien nutzen zu müssen. 49 Prozent der Betroffenen lesen inzwischen mehr Prospekte von anderen Ketten, die nach wie vor auf Print-Werbung setzen. Das IFH hat im Rahmen einer Studie im Februar 2025 rund 1.260 Menschen in Deutschland repräsentativ befragt.