Der heimische Werbemarkt ist 2024 überraschend stark in Schwung gekommen. Das Bruttowerbevolumen (inklusive Direct Marketing und Sponsoring) legte um 7,2 Prozent auf 7,13 Mrd. Euro zu, wie aus den aktuellen Daten des Instituts Focus hervorgeht. Das Gros davon entfiel auf die klassischen Medien mit einem Plus von 6,2 Prozent auf 4,96 Mrd. Euro. Werbeträger Nummer eins blieb der Printbereich, gefolgt vom Fernsehen. Private Sender kappen das Werbevolumen im ORF.

Im Direct Marketing ging der Bruttowerbewert 2024 gegenüber 2023 um 0,3 Prozent auf 539 Mio. Euro etwas zurück, während das als volatil geltende Sponsoringvolumen um 13,2 Prozent auf 1,63 Mrd. Euro nach oben sprang.

Mit so einer Dynamik, so einem Wachstum sei nicht gerechnet worden, sprach Focus-Geschäftsführer Ronald Luisser am Dienstag in einer Pressekonferenz von einem "sehr positiven, sehr beeindruckenden Ergebnis" im Werbejahr 2024. Das Jahr davor sei sehr schwach gewesen - mit nahezu allen Monaten im negativen Bereich. Der Ausblick auf 2025 ist weniger dynamisch. "Das prognostizierte Wachstum ist verhalten." Gerechnet wird mit einem marginalen Anstieg von 0,7 Prozent.

Wachstum großteils auf Lebensmittelhandel zurückzuführen

2024 sei das Plus im klassischen Bereich "fast zur Gänze auf Handel und Versand zurückzuführen" gewesen - und da vor allem auf den Lebensmittelhandel, erklärte Luisser. Rewe, Spar & Co umwarben die sparsamen Konsumentinnen und Konsumenten um die Wette mit Aktionen und Rabatten. Der Handelsbereich steigerte die Bruttospendings laut Focus um 117,3 Mio. Euro und war so "für die positiven Gesamtzahlen 2024 hauptverantwortlich". Deutliche Anstiege habe es auch in den Bereichen Nahrungsmittelindustrie und Pharma (jeweils plus 22,6 Mio. Euro) sowie Hotels und Gastronomie (plus 20,5 Mio. Euro) gegeben.