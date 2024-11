"Tragic Magic Today" im Burgtheater-Vestibül: Alien-Konzert für Kinder

Man muss den Kindern ja dankbar sein: Dank ihnen hat man einen guten Grund, in Kindertheaterstücke zu gehen und dort die wundersamsten Dinge zu sehen. Diesmal: Eine Coverband bestehend aus einer Spinne, Aliens, einer Schnecke (Wicki Bernhardt) mit Kriechchoreografie und zwei wolligen Hügeln, die Bruce Springsteens "Dancing in the Dark" spielt.

Und zwar, wie Kinder das so mögen, auf Dauerschleife: 30 Mal gab man das Lied am Vortag, sagt Janna Pinsker (sie spielt die Luftgitarre). Bei der Premiere von "Tragic Magic Today" (ab sechs Jahren) im Burgtheater-Vestibül war es aber - die Eltern seufzen vielleicht etwas erleichtert - nicht ganz so oft: Denn nach ein paar Runden durch die Nostalgie-Nummer ließ sie sich nicht mehr verhindern, die Veränderung.