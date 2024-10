"Emil und die Detektive": Theaterzauber mit Festnetztelefon und D-Mark

Eine Erinnerungsanpassung braucht es am Anfang: Nein, es stehen keine Kinder als Emil und seine schlauen Freunde auf der Bühne, sondern junge Erwachsene in kurzen Hosen. Ist man da einmal drübergekommen, wird man hübsch in die Detektivgeschichte im Berlin der 1930er ("Was sind Mark?", fragen nachher die Kinder) hineingezogen.

Sarah Caliciotti und Regisseur Frank Panhans haben in ihrer Fassung des Kästnerromans jene Szenen ausgewählt, die man auch dann noch in Erinnerung hat, wenn man das Buch vor vielen Jahrzehnten das letzte Mal gelesen hat: Die Zugfahrt, auf der Emil (Jonas Graber) ausgeraubt wird, bringt die Sache ins Rollen, schön gelöst mit einem lebensgroßen Waggon und Einspielungen auf einer beweglichen Leinwand (Bühne und Videos: Ulv Jakobsen). Davor wird, mit einem Außenpolitikgag für die Eltern, vor der großen, bösen Stadt gewarnt - dort essen sie nämlich Katzen und Hunde.