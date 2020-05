Tränen fließen nicht nur auf der Bühne

Auf der Bühne beginnt es mit "Big Hugs". Zum Mutmachen. Die Frauen, Männer und auch drei Kinder werden gleich ihre Lebensgeschichte preisgeben.

Sie, die Fremden, dem Publikum, das ihnen fremd ist.

Big Hugs für alle, also. Wir sind die Welt. Wir sollten die ganze Welt umarmen.



Alles begann mit einer Lebenserfahrung. Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf, Herz und Hirn der Wiener Gruppe "wenn es soweit ist", übersiedelten. Wunderten sich über die Menschentrauben auf dem Gehsteig gegenüber. Fanden heraus, dass dort das Flüchtlingsprojekt Ute Bock Quartier hat. Boten Hilfe an. Theater.



So entstand der Abend "Die Reise", der Freitag im Volkstheater uraufgeführt wurde. Für den übrigens zwei Jahre keine Finanzierung gefunden werden konnte, so Kornmüller und Wolf im KURIER-Gespräch. Bis schließlich die Stadt Wien ihr Börsel lockerte. Von Schande wird hier noch die Rede sein.



Dreißig Spieler aus zwanzig Nationen haben die Theatermacher ausgewählt. Sie sind zwischen 8 und 62 Jahren alt. Sie kommen aus Albanien, Bosnien, Chile, dem Iran, Mexiko, Rumänien, Tschetschenien ...