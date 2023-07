Von Sinatra zu Lady Gaga: Tony Bennett ist mit 96 Jahren gestorben

US-Sänger und Entertainer Tony Bennett ist gestorben. Der Crooner wurde 96 Jahre alt. Er durchlebte Hochs, Tiefs und ein spätes Comeback, bevor er an Alzheimer erkrankte.

Zu verdanken habe er seine Karriere Frank Sinatra, sagte Bennett einmal in einem Interview. "Er hat mein Leben verändert. In einem Artikel im Life Magazine hat er betont, dass ich der beste Sänger sei, den er je gehört habe. Damals war ich so mittelmäßig erfolgreich und hatte hin und wieder eine millionenfach verkaufte Platte, aber für mich ging es darum, gut zu sein, nicht der berühmteste. Dann hat er mich den besten genannt, den er je gehört hat. Und seitdem sind meine Konzerte auf der ganzen Welt ausverkauft." Zum Dank gründete Bennett eine Schule für musikalisch begabte Jugendliche in New York und benannte sie nach Sinatra.

Der Bub aus Queens machte Weltkarriere

Die Schule steht in seinem Heimatbezirk Astoria, im New Yorker Stadtviertel Queens. Hier wurde Bennett 1926 als Anthony Dominick Benedetto geboren. Sein Vater starb, als er noch ein kleiner Junge war. Die Mutter brachte ihn und seine zwei Geschwister als Schneiderin durch. Schon als Teenager trat Bennett als Sänger auf. Im Zweiten Weltkrieg diente er als Soldat, unter anderem in Deutschland und Frankreich. Ein "Sitz in der ersten Reihe der Hölle" sei das gewesen, sagte er später. Zurück in den USA startete er seine Karriere mit Songs wie "Because of You", "Rags to Riches" und dann dem Hit, der ihn sein ganzes Leben lang begleiten sollte, "I Left My Heart in San Francisco".