"Tomboy": Mädchen auf Identitätssuche

In einem Zimmer im 1. Stock des Pariser Grand Hotel Intercontinental sitzt Céline Sciamma vor einer Tasse Tee und gibt Interviews. Die junge französische Regisseurin, Typ Streberin aus dem Philosophie-Seminar, spricht über ihren zweiten Kinofilm "Tomboy". Wie schon in ihrem ersten Film "Wasserlilien" nimmt sich Sciamma hier des Themas der Identitätssuche heranwachsender Kinder an. Ein zehnjähriges Mädchen, Laure, will gar kein Mädchen sein. Sie nennt sich Mikael, kleidet sich wie ein Bub, redet so und benimmt sich auch so: Spielt lieber Fußball und balgt herum, als dass sie sich mit Mode und Schminken beschäftigt. Natürlich fliegt ihr Schwindel bald auf und die anderen Kinder finden sie lächerlich. Doch bis dahin genießt Mikael alias Laure in vollen Zügen die Freiheit des Andersseins. "Tomboy" läuft derzeit im Wiener Topkino.

KURIER: Sie spielen mit den Geschlechtern, lassen den Zuseher anfangs auch bewusst im Unklaren darüber, ob Laure ein Mädchen oder ein Bub ist.

Céline Sciamma: Ja, die ersten zehn Minuten ist das nicht klar. Ich wollte, dass die Zuschauer sich wie das Kind fühlen, das nicht weiß, wo und wie es sich einordnen soll. Das seine Identität noch nicht gefunden hat und in aller Unschuld seine doppelte Rolle auslebt. Für Laure ist das alles ein Spiel, sie ist weit entfernt von Kalkül und sexuellem Empfinden. Denken Sie zurück: Die Kindheit ist doch eine Zeit voller Unschuld, aber auch voller Sinnlichkeit. Kinder haben alle Sinne offen, nehmen alles auf, was um sie herum passiert und reagieren darauf.