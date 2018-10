"Tom Turbo": Ein Fahrrad schreibt Fernseh-Geschichte

„Tom Turbo“ illustriert aber auch das Dilemma des ORF-Kinderprogramms: Budgets werden gekürzt – jüngst wurde das Aus für den „ABC-Bären“ angekündigt – und in der Folge Eigenproduktionen aufs Wochenende reduziert, wo es dann aber Marktführer ist. „Es ist das immer die Frage nach der Stellung der Kinder in der Gesellschaft. Die BBC, die immer als Mutter der Öffentlich-Rechtlichen bezeichnet wird, hat die Mittel fürs Kinder-Programm aufgestockt. Dort meint man, dass sie den Zusehern von morgen schon heute zeigen wollen, was sie können“, sagt Brezina, der zeitweise in England lebt und arbeitet. Aktuell entwickelt er etwa eine internationale Animationsserie. Bereits in Umsetzung ist eine weitere, die auf seiner „Tiger Team“-Reihe basiert.

Seinen aktuell größten Erfolg in Österreich feiert Brezina aber bei Erwachsenen: Sein Krimi „Knickerbocker4immer – Schatten der Zukunft“ ist in den Belletristik-Top-Ten platziert, sein Bestseller „Tu es einfach und glaub daran“ liegt seit sieben Wochen an der Spitze der Ratgeber-Charts. „Das hätte ich mir nie und nimmer träumen lassen. Ich erzähle darin einfach, was ich über mehr Lebensfreude gelernt habe. Dass das Menschen so berührt und begeistert, ist die allergrößte Auszeichnung. Und damit versuche ich, wie bei den Kindern auch, verantwortungsvoll umzugehen.“

Zur Person Thomas Brezina

Er wurde 1963 in Wien geboren, arbeitet und lebt ebenda und in London. Brezina hat über 550 Bücher geschrieben, vor allem als Kinder- und Jugendbuchautor. Derzeit ist er in den Charts aber mit dem Ratgeber„Tu es einfach und glaub daran“ und dem Krimi „Knickerbocker4immer – Schatten der Zukunft“. Er ist auch noch als TV-Moderator und, international, als Produzent tätig. Brezina ist ROMY-Preisträger und sozial, u. a. als UNICEF-Botschafter, engagiert.