Ehemaliger Burgtheater-Direktor Gerhard Klingenberg gestorben

Am 11. Mai 1929 als Sohn eines sozialdemokratisch geprägten Vaters und einer streng katholischen Mutter geboren, wuchs Klingenberg im Arbeiterbezirk Floridsdorf auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm er in Salzburg Schauspielunterricht. Als 18-jähriger Einspringer sprang er als Camille in „Dantons Tod“ für den erkrankten Albin Skoda am Burgtheater ein, danach führte ihn sein erstes Engagement an das Klagenfurter Stadttheater. Hier inszenierte er schon in seinem ersten Jahr Curt Goetz' „Das Haus in Montevideo“.

Nach einem Direktionswechsel verließ er Klagenfurt und ging zunächst ans neu eröffnete Stadttheater in St. Pölten, danach nach Innsbruck. Als Regisseur arbeitete er am Deutschen Theater in Ostberlin, an den Städtischen Bühnen in Köln, am Schauspielhaus Hamburg, an den Münchner Kammerspielen, am Schauspielhaus Zürich, an Berliner Schillertheater und in Düsseldorf. Außerdem inszenierte er für das deutsche und österreichische Fernsehen. Seine größte Anerkennung als Schauspieler wurde ihm zuteil, als ihn Bertolt Brecht 1956 ans Berliner Ensemble holte, wo er in der Uraufführung des Brecht-Stücks „Die Tage der Commune“ mitwirkte.