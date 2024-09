Bekannt aus "Beverly Hills Cop": Schauspieler John Ashton gestorben

Schauspieler John Ashton, der insbesondere als Detective Sergeant John Taggart an der Seite von Eddie Murphy in den "Beverly Hills Cop"-Filmen bekannt wurde, ist tot. Er starb laut internationalen Medienberichten 76-jährig. Er wirkte in mehr als 90 Film- und Fernsehproduktionen mit. Auch bei der jüngsten Neuauflage von "Beverly Hills Cop" auf Netflix war er dabei.