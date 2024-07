"Beverly Hills Cop 4" auf Netflix: Das Nostalgiebad ist ziemlich seicht

„Beverly Hills Cop: Axel F“ setzt ganz auf das Geschäft mit der Nostalgie und tut so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Schon der Soundtrack mit Hits von The Pointer Sisters („Neutron Dance“) oder der berühmten Titelmelodie von Synthiemeister Harold Faltermeyer, neu interpretiert von Lil Nas X, signalisiert den Griff in die Retro-Kiste. Abgesehen von ein paar Scherzen über politische Korrektheit, die (leider) nirgendwo hinführen, verzichtet Teil 4 auf ein Update, darum bemüht, möglichst originalgetreues Eighties-Feeling zu beschwören.

Jane ist dermaßen sauer auf ihren Vater, der sie nach der Trennung von der Mutter im Stich gelassen hat, dass sie sogar ihren Nachnamen Foley auf Saunders geändert hat. Anlass für Eddie Murphy, einen recht witzigen Word-Rap zum Thema „Foley vs. Saunders“ vom Stapel zu lassen.

Jane ist von Beruf Strafverteidigerin und in Lebensgefahr, weil sie in einen gefährlichen Korruptionsfall verwickelt ist. Ihr großer Gegenspieler ist ein korrupter Cop, maliziös mit Rolex am Handgelenk gespielt von Kevin Bacon, dem die Rolle „Bösewicht“ förmlich ins Gesicht geschrieben steht. Insofern hält sich auch die Thrillerspannung in engen Grenzen.